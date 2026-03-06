会談を前に握手するカナダのカーニー首相（左）と高市首相＝6日午後、首相官邸高市早苗首相は6日、カナダのカーニー首相と官邸で会談した。輸出規制などの経済的威圧を強める中国への対応を念頭に、重要鉱物のサプライチェーン（供給網）強化に向けた「経済安全保障対話」の創設で合意。自衛隊とカナダ軍の共同演習拡充などの防衛協力強化で一致した。サイバー政策に関する協議体を新たに発足させることも決めた。両首脳は会談の