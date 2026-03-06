サッカー元スペイン代表のアンドレス・イニエスタ氏がモロッコのスポーツディレクター（ＳＤ）に就任することになった。同国サッカー連盟が発表した。ワリド・レグラギからモハメド・ウアビに監督が交替するタイミングでの加入になる。モロッコは２０３０年同国を含めた２大陸３カ国で開催されるワールドカップへ向けた強化プロジェクトの構想やその実施を担当することになる。なおスペインのスポーツ紙、マルカによるとモロ