東京プールの開幕式に向け、リハーサルに臨んだヒラテさん＝３月上旬、東京ドーム（本人提供）大観衆が集まる東京ドーム。野球日本代表「侍ジャパン」が連覇を目指すワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）東京プールの火ぶたが切られた。５日に催された開幕式。ＤＪヒラテマリノさん（２６）＝相模原市出身＝は熱気を帯びる大舞台に臨み、華を添えた。午後６時３２分。大きく手を振り上げながらグラウンド中央のＤＪ