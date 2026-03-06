グルメ漫画「江戸前の旬」（日本文芸社）が2026年3月5日、東京・神楽坂にある寿司屋の著作権を侵害したとしてXで謝罪した。同店の公式サイトに載っている写真を無断でトレースしてイラストにし、「江戸前の旬」第130巻の裏表紙に使用したという。著作物の無断使用は「編集部の怠慢」「江戸前の旬」公式Xアカウントは5日、日本文芸社の漫画編集部で部長を務める中阪康一氏の名義で、「『江戸前の旬』第130巻に関するお詫び」と題す