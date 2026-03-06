メ～テレ（名古屋テレビ） 日本舞踊を取り入れたエクササイズを医療現場で生かそうというプロジェクトが、名古屋市立大学で始まりました。 ゆったりとしなやかな日本舞踊を取り入れた身のこなし。 スポーツ科学の目線も入って開発されたエクササイズ「NOSS」(ノス)です。 名古屋市立大学と日本舞踊の西川流は、「NOSS」を医療やリハビリに生かす共同プロジェクトをスタートさせ、6日、名古屋市立大学