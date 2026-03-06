めんたいワイドで放送したFBSカメラマンの作品が、九州写真記者協会の映像コンクールで最優秀賞を受賞しました。 九州写真記者協会の映像コンクールで最優秀賞を受賞したのは、FBSの井本志保理さんが撮影し、生田忠之さんが編集した「キラキラシャボン玉で笑顔輝く」です。子どもたちに笑顔を届けるシャボン玉師を追った作品です。今年度は、協会加盟の39のテレビ局から合わせて80の作品の応募がありました。