俳優の芳根京子が6日、大阪市内で開かれたディズニー&ピクサー最新作『私がビーバーになる時』(13日公開）の舞台あいさつに登壇した。プリンセスらしいドレス姿を披露した。【写真】MCと関西弁めぐって相談する芳根京子ブラウンのノースリーブワンピースで登場した芳根は、MCから「きょうのお洋服がプリンセスみたいで、すごく素敵だなって」と褒められると「あ、あ、ありがとうございます！」と恐縮しながらも喜んだ。イ