飲食店の口コミサイト「食べログ」が店の評価を計算するアルゴリズムを変更したことで評価点が下がり、売り上げが減ったとして、焼き肉チェーン店側がサイト運営会社「カカクコム」に損害賠償などを求めた訴訟で、最高裁第１小法廷（堺徹裁判長）は５日付の決定で原告側の上告を棄却した。食べログ側に賠償を命じた１審・東京地裁判決を取り消し、原告側の請求を棄却した２審・東京高裁の判決が確定した。食べログは、飲食店の