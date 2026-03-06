クラフトキャンディ専門店パパブブレから、人気キャラクター「ミニオン」とのコラボキャンディが登場。イースターをテーマにしたポップで可愛らしいデザインのキャンディが、2026年3月15日より全国店舗で発売されます。ミニオンの表情を大胆にあしらったキャンディや、春らしいカラーのロリポップなど、思わず笑顔になるラインナップ♡3月20日の「ミニオンの日」を盛り上げる、遊び心あふれる