松本尚デジタル大臣は6日、「エプスタイン文書」に名前が記載され、デジタル庁の有識者会議のメンバーを3月末で退任する意向を示している伊藤穰一氏に対し、調査や聞き取りを行う予定がないことを明らかにしました。松本デジタル大臣「デジタル庁としては、ご本人の意向を尊重したいというふうに考えております。従ってですねデジタル庁として、何らかの対応、調査、聞き取り等も含めてですね、行う予定というのはありません」千葉