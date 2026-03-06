俳優の岡田将生（36）が6日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。今年1月28日に、ストーリーズで妻・高畑充希とそろって第1子誕生を発表して以降、初の投稿。岡田は「わたくしはパリが好きだ#LOEWE #LOEWEFW26」とつづり、異国でのオフショットを複数枚披露した。昨年のLOEWEのイベントには高畑も出席。それぞれのインスタグラムにパリを満喫する“シンクロショット”が投稿され話題となっていた。