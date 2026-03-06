コメ取引関係者や有識者で構成する米穀安定供給確保支援機構の委員会は6日、コメが消費者に届くまでの生産・流通コストのモデルケースを示し、今年3月時点で精米5キロ当たり2811円と算定した。これに一般的な利益を上乗せすると、販売価格の目安は3千円台半ばになるとみられる。現状の4千円前後とは差があり、価格抑制と安定が課題となる。農水省は、農産物が適正な価格で取引される仕組みづくりを進め、関連法を整備した。需