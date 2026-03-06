NHKの職員であるチーフディレクターが、面識のない女性に性的暴行を加えた疑いで逮捕されました。これを受け、NHKが6日、会見を開き謝罪しました。NHK・安保華子理事：職員が逮捕されたことは誠に遺憾であり、被害に遭われた方、視聴者の皆さまに深くおわびいたします。このたびは本当に申し訳ございませんでした。逮捕されたのは、NHK報道局スポーツセンター スポーツ情報番組部のチーフディレクター・中元健介容疑者（50）です。