開催中の全国人民代表大会（全人代）に伴い、3月6日午前には北京市代表団の公開会議が行われました。全人代代表でもある北京市の殷勇市長は席上、「京津冀（北京市・天津市・河北省）の協同開発は絶えず新たな成果を上げている。現代化された首都圏空間についての協同計画の実施を契機に、京津冀の協同発展を深め続け具体化を絶えず推進していく」と述べました。2025年の京津冀のGDP3地域平均成長率は全国平均を0．4ポイント上回る