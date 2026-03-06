お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんは3月5日、自身のInstagramを更新。妻でタレントの藤本美貴さんのバースデーライブでパフォーマンスをした時のショットを公開しました。【写真】藤本美貴のライブを盛り上げる庄司智春「愛されてて最幸」庄司さんは「大阪なんばHatch最高でした東京も大阪もこんな私を受け入れてくれてありがとうございました出させて頂けるなら全力で。大の大人が！！」とつづり、6枚の写真を投稿。