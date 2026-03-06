Mega Shinnosukeが、自身主催の対バンイベント『MEGAGIG vol.1』を5月22日に東京 恵比寿 LIQUIDROOMにて開催する。 （関連：こっちのけんと、乃紫、Mega Shinnosuke、Ayumu Imazu……バイラルヒットで脚光浴びた次世代アーティストたち） 本イベントは、Mega Shinnosukeが憧れるアーティストや親交のあるアーティストを迎えて行う対バンイベント。今回は、親交のある先輩 OKAMOTO’Sを迎えての2マンライブ