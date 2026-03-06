◆第1打席は痛烈な二塁打、サイクル達成の可能性も!?野球日本代表・侍ジャパンの大谷翔平選手（31＝ドジャース）が6日、第6回WBC・1次リーグC組初戦の台湾戦（東京ドーム）に「1番・指名打者」でスタメン出場。2回の第2打席に先制の満塁本塁打を放った。初回の第1打席は痛烈な二塁打でチャンスメイク。台湾先発のテイ・コウキンの初球148キロ直球をたたくと、打球速度117.1マイル（約188キロ）の痛烈な二塁打となり、二塁ベー