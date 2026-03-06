わたらせ渓谷鉄道は、運転士不足が見込まれるとして、今月２０日から当面の間、一部列車の運休を発表しました。 今月２０日から当面の間、一部運休となるのは、間藤駅午前５時３７分発の上り列車と、大間々駅午後８時１３分発の下り列車など４本です。 わたらせ渓谷鉄道によりますと今月末に運転士１人がやめ、今後も運転士不足が見込まれることなどから一部列車の運休を決めました。これまで、自然災害や工事による運休はありま