廃止した県民会館に代わる「新たな文化拠点」を巡り、群馬県は６日に現時点での検討状況を県議会に説明しました。 県は去年、前橋市にある県民会館を廃止し、それに代わる「新たな文化拠点」の整備に向けて今年度、基礎調査を実施し、その結果をもとに新年度、基本構想を策定する方針です。 基礎調査の報告書は今月末をめどに公表される予定ですが、県は６日に県議会の総務企画常任委員会の勉強会で、現時点での検討状況を説明し