熊本北合志署は6日、同署管内の住民が通信事業者や警察官をかたる偽電話詐欺に遭い、現金をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、被害者宅固定電話に通信事業者をかたる音声ガイダンスの電話があった。「身に覚えがない方は『9』を押してください」というアナウンスに従ってボタンを押したところ「あなたは、免許証を偽造されている可能性がある」「警察に電話をつなぎます」という話があった。そ