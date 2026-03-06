韓国チア界の人気者が“女神ショット”をアップロードした。Kリーグの水原FCでチアリーダーを務め、韓国のチアリーディング界を牽引する存在として知られるアン・ジヒョンさんが、公式インスタグラムを更新。水着姿のショットを公開し、ファンの間で大きな話題となっている。28歳の９頭身チアが公開したのは、鮮やかなブルーの海をバックに砂浜でリラックスした表情を見せる複数枚の写真。黒のビキニの上に、かぎ編み風の水