６日午前１１時ごろ、廿日市市の宮島沖でイルカの群れが目撃されました。 海を群れで泳いでいるのはイルカです。よく見ると後ろには特徴的な鳥居が。実は宮島沖で撮影された映像なんです。 撮影されたのは６日午前１１時ごろ廿日市市の宮島沖。 パトロール中の広島海上保安部の職員が撮影しました。 海上保安庁によると約１０頭ほどのイルカが泳いでいたということです。特徴的な背びれなどもはっきりとわかります。 イ