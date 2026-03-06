フランス大統領の「核抑止力強化」発言を受け、被爆者らが緊急会見を開きました。 ２日、フランスのマクロン大統領が核弾頭の数を増やすと表明したことに対し、県被団協など１０団体が強い危機感を示しました。 広島被爆者団体連絡会議 田中聰司事務局長「マクロン大統領自身が慰霊碑に誓い記した（平和に対する）言葉が本当に本物だったのか疑わざるを得ない」 また、核兵器廃絶国際キャンペーン＝ＩＣＡＮの事務局長か