福山市で暴力団組員が住宅に侵入し、その後死亡しているのが見つかった事件で、警察は指定暴力団浅野組傘下・中岡組の事務所を家宅捜索しました。 ４日、福山市川口町の住宅でこの家の住人からもめごとがあったと通報があり、駆け付けた警察官が発砲音のような音を確認しました。 その約５時間後に警察が突入したところ、男が死亡していてそばに拳銃のようなものが落ちていたということです。 この家の住人３人は逃げ出して無事