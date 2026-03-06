原爆資料館が新たに整備する「子ども向け」展示について、１３歳で被爆死した少女の人生に焦点をあてる計画案が示されました。 原爆資料館は東館地下一階に「被爆前」から「戦後」の時系列に沿った子ども向け展示スペースを整備する方針です。 ６日の会議では、当時１３歳で被爆死した森脇瑤子さんの人生に焦点をあてた展示を行う計画案が示されました。 被爆前日まで綴った日記や当日着ていた服などを展示するほか、兄・