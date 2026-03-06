県内で専門学校を展開するYICグループの合同卒業式がきょう山口市で行われました。山口市で行われた卒業式には、YICグループのうち情報ビジネス、公務員、ビューティモードの3校の学生およそ190人が出席し、各校の代表に卒業証書が授与されました。そして、河津道正校長が、「学び続けることを忘れないでください」と呼びかけました。（県庁に就職 矢坂健至さん）「多くの困難に直面することもあると思い