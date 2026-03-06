神石高原町観光協会の専務理事が、町からの補助金を含む運営資金から８７５万円余りを着服していました。 「信頼を著しく損ねましたことを深くおわび申し上げます。大変申し訳ございませんでした。」 観光協会によりますと８７５万円あまりを着服していたのは、専務理事の５０歳代の男性職員だということです。 協会の運営資金約３２００万円のうち２５９５万円は神石高原町からの補助金です。 専務理事は着服した金をＳＮＳを