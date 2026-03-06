３月７日（土）の近畿地方は、気温大幅ダウンで寒の戻りに。北風の冷たい一日になりそうです。６日（金）は、日本海の低気圧からのびる寒冷前線の通過に伴って、夜になって広い範囲で雨が降っています。南部を中心に雷雨にも注意が必要ですが、この雨は長引くことなく、日付が変わる頃にはやむ所が多いでしょう。７日（土）は西高東低の冬型の気圧配置となり、北風が強まります。上空には強い寒気が流れ込み、北ほど冷たい雨