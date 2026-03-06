◇オープン戦オリックス―巨人（2026年3月6日京セラD）オリックス―巨人のオープン戦が行われている京セラドームも大谷翔平投手（ドジャース）の一発に騒然となった。巨人の攻撃だった5回表2死一、二塁で坂本の打席中に大谷が打席に立つとファンは試合そっちのけでスマートフォンやタブレットでWBCを視聴。坂本の打席が続く中、大谷が満塁弾を放つと、客席からは「おー！」という歓声とともに自然と拍手も起こった。