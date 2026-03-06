◇第6回WBC1次ラウンドC組日本―台湾（2026年3月6日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は6日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は初戦で台湾と対戦。4番で先発した吉田正尚外野手（32）が適時二塁打を放った。2回1死から大谷の先制満塁弾が飛び出し、なお2死一塁の第2打席、右中間を深々と破る一打で、鈴木を生還させた。送球間に三塁まで進み、村上の適時打で