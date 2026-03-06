ハワイを拠点に活動する音楽プロデューサーのつんく♂（57）が5日、自身のインスタグラムを更新。家族と過ごしたひな祭りの様子を写真とともに紹介した。【写真】「すごいご馳走」“手作り桜餅”など家族でのひな祭りの光景を披露したつんく♂つんく♂は「ハワイは昨日が三月三日のひな祭りの日」と書き出し、昭和時代に5段や7段のひな人形を飾っていた記憶を振り返りながら、現在はハワイで購入したシンプルなひな人形を毎年