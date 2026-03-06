忙しい朝の時間。朝食づくりは簡単に済ませたいけど、栄養面も気になる・・・朝ごはんのお悩みをまとめて解決！10分でできるレシピを管理栄養士のShieさんに教わります。【写真を見る】忙しくても大切！10分でできる「朝ごはん」摂るべき2大栄養素は？【ひるおび】朝ごはんで大事な栄養素は？管理栄養士のShieさんによると、朝ごはんで摂るべき栄養素は主に2つです。管理栄養士 Shieさん：基本的にはバランス良く摂っていただきた