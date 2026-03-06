女優の芳根京子（29）は6日、大阪市内でディズニー＆ピクサーのアニメ映画「私がビーバーになる時」（13日全国公開）の舞台あいさつに登壇。関西弁のイントネーションで「笑えて、泣けて、驚いて。ハチャメチャな動物の世界に、皆さんの心もきっとモフモフになります」とPRした。同映画の日本語吹き替え版で主人公のメイベルの声を担当。オーディションを受けた際には「ドキドキで決まった時は、嬉しさ100でした」と振り返った