アメリカ・イスラエルとイランの攻撃の応酬が続いています。こうしたなか、イランがホルムズ海峡を封鎖したことで、その東側では日本関係の船舶2隻が先に進めなくなっていて、このうちの1隻に落下物による被害がありました。海峡の西側では日本関係の船が45隻が進めなくなり、これらの船には日本人の船員が24人乗っているということです。日本テレビ国際部元カイロ支局長・富田徹デスクが解説します。■ホルムズ海峡“事実上封鎖”