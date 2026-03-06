大相撲の幕内・琴栄峰（佐渡ケ嶽）が６日、大阪・松原市の部屋宿舎で行われた朝稽古で、大相撲春場所（８日初日・エディオンアリーナ大阪）へ向けて最終調整を行った。てっぽうなどの基礎運動で汗を流した。場所前は元大関で幕内・朝乃山（高砂）らが部屋へ出稽古に訪れ、稽古を重ねた。ここまでの調整について「いい稽古できたと思う。大関や琴勝峰関も力があって、普段からいい稽古ができている。さらに今場所前はいろいろな