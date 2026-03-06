モデルの平子理沙が６日までにＳＮＳを更新。デコルテあらわなプライベートショットが話題になっている。自身のインスタグラムで平子は「大変遅くなりましたが、皆さまからの温かい、お誕生日のメッセージを本当にありがとうございました」と先月１４日に迎えた５５歳誕生日の祝福コメントについて感謝の言葉を投稿。続けて「ＬＡでの写真をアップできていないまま、日本に帰国いたしました〜」「今回は、ママも日本に帰って