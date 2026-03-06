◆オープン戦オリックス―巨人（６日・京セラドーム）巨人の松本剛外野手が「２番・中堅」で先発出場し、オープン戦９打席目で初ヒットを放った。１点リードの５回１死で迎えた第３打席だった。初球の外角直球に手を伸ばし、しぶとく二遊間を破る中前打を放った。続く泉口の四球と相手の送球ミスで一、三塁となり、４番のダルベックが投手強襲の適時内野安打。オープン戦初打点をマークした。松本、ダルベックと今オフの補強