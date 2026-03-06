川口オートのＧＩ「開設７４周年記念グランプリレース」は６日、準々決勝戦が行われた。森且行（５２＝川口）は９Ｒ、４着。前日（５日）の２着から着を落とした。試走は３・２９秒と出場８人中トップタイムを出した。だが、レースはスタート後に包まれ展開劣勢もあったが追い不発だった。「タイヤを替えたら跳ねた。エンジンは何もしてないのに止まりが悪いし少し重くなった。日が差したせいなのか…。超抜ではないね」と笑顔