Àî¸ý¥ª¡¼¥È¤Î£Ç£É¡Ö³«Àß£·£´¼þÇ¯µ­Ç°¥°¥é¥ó¥×¥ê¥ì¡¼¥¹¡×¤Ï£¶Æü¡¢½à¡¹·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡££µ£Ò¤Ç¤ÏÊ¿ÅÄ²í¿ò¡Ê£´£µ¡áÀî¸ý¡Ë¤¬º£Àá½é¾¡Íø¤òµó¤²½à·è¾¡Àï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤êÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£»îÁö¤â½Ð¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð´é¡£»îÁö¤Ï°µ´¬¤Î£³¡¦£²£¶ÉÃ¡£¥ì¡¼¥¹¤â£²£°ÀþÀè¼ê¤òÃ¥¤¦¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¡£Á°Àþ¤ò¤µ¤Ð¤­£´¼þ£±¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÀèÆ¬¤ËÎ©¤Á¸åÂ³¤ò°ú¤­¤Á¤®¤ê¡¢¾å¤¬¤ê£³¡¦£³£µ£³ÉÃ¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î°ìÈÖ»þ·×¤À¡£¡Ö¥Ø¥Ã¥É¼þ¤ê¤ò¾¯¤·¤ä