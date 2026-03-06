◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―台湾（６日・東京ドーム）侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が６日、第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンド初戦となる台湾戦（東京ドーム）に「１番・指名打者」でスタメン出場し、両軍無得点の２回１死満塁の２打席目に先取点となる満弾を放った。両軍無得点の２回１死満塁。カウント２ボール、１ストライクからの４球目だった。１２４キロのカーブ