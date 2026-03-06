特殊詐欺の疑いがある電話番号からの着信を遮断することができるアプリが、3月5日から無料で使えるようになりました。アプリは「詐欺バスターLite」と「詐欺対策 by NTTタウンページ」の2つで、警察庁が詐欺対策の推奨アプリに認定し、5日から無料で利用できるようになりました。ダウンロードすると、全国の警察が把握する過去に詐欺に使われた電話番号からの着信を遮断することができるほか、アンドロイ