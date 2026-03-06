石毛桃子（浅田美代子）（C）フジテレビ 浅田美代子が、『101回目のプロポーズ』の続編ドラマとなる『102回目のプロポーズ』（FODで３月19日20時〜）への出演が決定した。さらに、３月13日より前作「101回目のプロポーズ」を地上波で１話〜３話を限定放送、TVerで全話配信することが決定した。本作は、鈴木おさむが放送作家・脚本家を引退する数年前から続編ドラマの制作を熱望。大ヒットから 35年の時を経て、本人