東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。6日は朝から雨が降り、通勤や通学の時間帯は本降りとなりました。昼すぎになると雨雲は抜けて、この時間の博多駅前は雨が上がっています。雨の影響で気温は上がりませんでした。日中は12℃ほどで推移し、冷たい雨となりました。これからの天気です。7日は朝までは少し雲が残りますが、日中はよく晴れてお出かけ日和となるでしょう。ただ、寒気