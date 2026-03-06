欧州株上げ幅削る、インフレ警戒で利上げ観測 東京時間19:25現在 英ＦＴＳＥ100 10424.66（+10.72+0.10%） 独ＤＡＸ23820.84（+5.09+0.02%） 仏ＣＡＣ40 8047.96（+2.16+0.03%） スイスＳＭＩ 13184.95（-113.35-0.84%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:25現在 ダウ平均先物MAR 26月限47860.00（-123.00-0.26%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6812.75