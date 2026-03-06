秋田朝日放送 秋田市の中学校で卒業式が行われ、生徒たちが思い出の詰まった学び舎を巣立ちました。 秋田大学教育文化学部附属中学校では、保護者と在校生、教職員が見守るなか卒業生が式に臨みました。担任の教員が卒業生１２６人の名前を読み上げると、一人ひとりに卒業証書が手渡されました。外池智校長は「くじけそうになる時もしっかりと足元をみつめ、自分の可能性を信じて下さい」とはなむけの言葉を贈りました。4日