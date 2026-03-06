なぜ5つの中学校が統合されるのか？3年前の取材では… 【写真を見る】岐阜･恵那市で5つの中学校が1つに 少子化の波で統廃合進む 新設の中学校までスクールバスで50分 通学路の懸念点や統合によるメリットとは？ （恵那市民2023年）「子育てしやすいと思って移住してきたけど、まさかこんなことに…」「（地元の）活気がなくなることは残念」 押し寄せる少子化による統合にほかなりませんが、恵那南中学校からの道のりが