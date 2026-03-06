三重県桑名市のコンビニで6日、電気自動車の試乗会が開かれました。ファミリーマート桑名大山田店で行われたのは、トヨタの新型EV「bZ4X」の試乗会です。試乗予約した地元の人を中心に、走り慣れた7キロほどのルートを試乗して乗り心地を確かめたほか、ハイブリッド車との乗り比べも体験していました。体験者は「静かだし安定してますね。安全機能が素晴らしかった」「気軽に来られそうな感じの試乗会。