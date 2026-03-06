環境省は6日、南米原産で強い毒を持つヒアリに関し、2025年度に国内の確認件数は9都府県36件と調査を始めた17年度以降で過去最多だったと明らかにした。多くが輸入されたコンテナを保管するヤードの地面での確認で、内部からヒアリが出てきて、営巣している恐れがあるとしている。コンテナ内で見つかった3件の出港地はいずれも中国だった。同日開催の有識者会議で説明した。環境省によると、ヒアリは昨年6〜10月に東京港や横浜