木原官房長官は６日の記者会見で、東日本大震災の発生から１５年となる１１日に高市首相が福島県を訪れ、県主催の追悼式に出席すると発表した。牧野復興相は岩手、宮城両県を訪問する。
