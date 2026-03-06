「シール交換ブーム」に便乗し、偽物が出回っているとして東京税関が注意を呼びかけました。東京税関によりますと2025年、海外からの輸入を差し止めて押収したブランド品などの偽物は約24万6000点で、この内、シールやステッカーが4割以上を占めているということです。昨今、「ボンボンドロップシール」などを使った「シール交換ブーム」が若年層を中心に再燃していて、これに便乗する形で偽物が出回っているとみられています。東